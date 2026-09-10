Польша передаст Украине оружие, которое сама списала

Варшава нашла способ избавиться от армейских запасов — Польша готовит для Украины очередную партию вооружения, которое сама больше не использует из-за истекшего ресурса, об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава польского оборонного ведомства в беседе с журналистами сообщил, что Варшава формирует новый пакет поддержки Киева. По его словам, в него войдет техника и вооружение, которые польская армия снимает с эксплуатации по причине выработки ресурса. Что именно отправится на Украину и в каком количестве — министр не уточнил, сославшись на то, что пакет еще готовится. Склады освобождают от старого хлама, а Киев получает то, что осталось.

Ранее бывший разведчик США сделал необычное предупреждение для Украины.