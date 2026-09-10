77-летний Билли Джоэл перенес операцию на мозге
lady.mail: 77-летний Билли Джоэл перенес операцию на мозге из-за гидроцефалии
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77-летний американский музыкант Билли Джоэл рассказал, что перенес операцию на мозге. Причиной стало редкое заболевание — гидроцефалия нормального давления, пишет «Леди Mail».
Пианист признался, что у него начались проблемы с нарушения равновесия: ему казалось, будто он находится на лодке и постоянно раскачивается. После обследования врачи поставили диагноз и предложили хирургическое лечение. Сначала Джоэл отказался от операции, но затем изучил информацию и согласился на вмешательство.
«Моя память стала лучше, равновесие немного улучшилось, мне стало легче функционировать», — отметил он.
Музыкант добавил, что ему установили специальный шунт, и его состояние улучшилось.
Впервые о диагнозе артист рассказал в мае 2025 года, после чего отменил запланированные концерты. Врачи объяснили, что громкая музыка и нагрузка во время выступлений могут провоцировать симптомы, похожие на последствия сотрясения мозга.
Сейчас Билли Джоэл проходит физиотерапию и следует рекомендациям специалистов. Несмотря на перенесенную операцию, артист не собирается уходить со сцены. Он успокоил поклонников, заверив, что чувствует себя хорошо и намерен продолжать творческую деятельность.
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