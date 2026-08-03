До 60% процедур — с «раздолжнителями»: как в России хотят навести порядок в банкротстве граждан

Ассоциация «Право должника» выступила с инициативой, направленной на очистку рынка юридических услуг в сфере банкротства физических лиц. Предлагается отделить добросовестных юристов, которые на законных основаниях помогают гражданам избавиться от непосильных долгов, от так называемых раздолжнителей — недобросовестных посредников, обещающих клиентам быстрое списание обязательств, но зачастую скрывающих серьезные правовые последствия. О том, какими критериями должны руководствоваться должники при выборе специалиста и какие рекомендации дают профессионалы, рассказывают Финансы Mail.

По оценкам участников отрасли, в настоящее время до 60% всех процедур банкротства граждан проходят при участии консультантов, не имеющих достаточной квалификации или сознательно вводящих клиентов в заблуждение. Проблема усугубляется тем, что банкротство физических лиц рассматривается не в судах общей юрисдикции, а в арбитражных. Кроме того, сама процедура является платной, что для человека, уже погрязшего в долгах, звучит парадоксально. Именно эта уязвимость граждан активно используется мошенниками.

По данным издания, ассоциация уже направила в профильные ведомства — Госдуму, ФАС, Минюст, Генпрокуратуру и другие структуры — обращение с предложением сформировать «белый список» компаний, предоставляющих квалифицированную помощь. В документе подчеркивается, что в обществе сложился искаженный образ института независимой юридической помощи, который нередко воспринимается как нечто теневое. Однако это не так: банкротство физических лиц — легальный механизм, закрепленный в Федеральном законе № 127-ФЗ, действующем с 1 октября 2015 года. Авторы инициативы настаивают: критика нарушений справедлива, но регуляторные решения не должны приниматься исключительно под давлением негативного медийного фона.

Вопрос о «раздолжнителях» активно обсуждается с сентября 2024 года, когда впервые была предложена поправка к закону «О рекламе». Она обязывала размещать дисклеймер о негативных последствиях банкротства в рекламных материалах. Закон был принят и вступил в силу в январе 2026 года. Теперь соответствующая информация обязана присутствовать в каждом рекламном продукте, касающемся банкротства физических лиц, напоминает Анастасия Ляпунова, младший партнер и руководитель практики банкротства и корпоративных споров юридической фирмы. По ее словам, новый этап — создание «белого списка» — позволит окончательно дифференцировать рынок и защитить интересы должников.

Ранее аналитик Дудников рассказал, что курс рубля к доллару в 2026 году оставался в диапазоне ₽75–85.