БПЛА начнут доставлять бюллетени в труднодоступные районы Кузбасса

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации подписала договоры с рядом технологических организаций о внедрении беспилотников для транспортировки избирательных документов в труднодоступные уголки Кемеровской области. Информация об этом поступила из официальных источников в ЦИК, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Член Центризбиркома Анатолий Сысоев побывал на предприятии, где ознакомился с производственным процессом и лично наблюдал тестовые запуски гексакоптеров на специальном полигоне. Ему продемонстрировали грузоподъемность и навигационные возможности аппаратов.

Задача беспилотников — обеспечить доставку необходимых материалов членам участковых комиссий. На начальном этапе дроны будут перевозить бланки бюллетеней и сопутствующую печатную продукцию. По окончании голосования, после того как будут подведены итоги, те же аппараты доставят протоколы с результатами в территориальные комиссии.

В ЦИК рассчитывают, что применение воздушных судов без пилотов позволит сэкономить бюджетные средства, сократить расходы на охрану и транспортировку документов, а также ускорить поступление информации в вышестоящие инстанции.

Особую ценность технология представляет для регионов с плохим дорожным покрытием и сложными климатическими условиями. Подобная практика уже опробована в Архангельской области, где дроны показали высокую эффективность при перевозке грузов в удаленные поселки. Успешный опыт в Кузбассе, как полагают в комиссии, может быть растиражирован и в других субъектах федерации.

Ранее сообщалось, что в России стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании.