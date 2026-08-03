Сальмонелла на досках и кишечная палочка на полотенцах: чем грозит небрежность на кухне

На первый взгляд безобидные вещи, которые мы берем в руки десятки раз в день, могут оказаться настоящими рассадниками опасных микроорганизмов. На поверхностях смартфонов, дверных ручек, банкнот и кухонных губок скрываются невидимые армии бактерий. Большинство из них безвредны и даже составляют часть нормальной микрофлоры, однако при определенных условиях некоторые патогены способны стать причиной серьезных инфекционных заболеваний. Редакция Здоровья Mail разбиралась, как обезопасить себя от бактерий на кухне.

Губки для посуды: рассадник бактерий

Кухонная губка, которую большинство хозяек используют ежедневно, может оказаться одним из самых загрязненных предметов во всем доме. Пористая структура, постоянная влажность и частый контакт с остатками пищи создают идеальные условия для стремительного размножения микроорганизмов.

Исследования показывают, что уже через две недели использования на одной губке могут скапливаться миллионы бактерий, в том числе фекальная кишечная палочка.

Как защитить себя: эксперты советуют проводить еженедельную дезинфекцию — разогревать губку в микроволновой печи, замачивать в уксусе или промывать в посудомоечной машине. Если после мытья губка продолжает издавать неприятный запах, ее лучше немедленно заменить. Также рекомендуется использовать отдельные губки для разных задач: одну — для мытья посуды, другую — для досок и ножей, контактировавших с сырым мясом.

Разделочные доски: опасность в царапинах

Разделочные доски, особенно деревянные и пластиковые с глубокими порезами, представляют собой следующую зону риска. В мельчайших бороздках, оставленных ножом, оседают частицы пищи и влага, создавая питательную среду для сальмонеллы и кишечной палочки. Эти бактерии могут оставаться жизнеспособными на поверхности в течение нескольких часов даже при комнатной температуре.

Рекомендация врачей: используйте отдельные доски для сырого мяса, рыбы и готовых продуктов. Мойте их горячей водой с мылом, тщательно ополаскивайте и обязательно просушивайте. Доски, покрытые глубокими царапинами и трещинами, не подлежат восстановлению — их следует заменять.

Кухонные полотенца: скрытый источник инфекции

Многоразовые кухонные полотенца, которыми мы привыкли вытирать руки, столы и пятна, часто становятся рассадником бактерий. Исследования показывают, что на тканевых поверхностях кишечная палочка и сальмонелла могут сохраняться в течение многих часов. Проблема усугубляется тем, что полотенца меняют недостаточно часто.

Выход: по возможности использовать бумажные полотенца для одноразового применения, либо иметь отдельные тканевые полотенца для разных целей. Стирать их рекомендуется в горячей воде с отбеливателем или дезинфицирующими средствами, чтобы гарантированно уничтожить опасную микрофлору.

Соблюдение этих нехитрых правил поможет значительно снизить риск пищевых отравлений и защитить здоровье всей семьи.

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