В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке
Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В понедельник, 3 августа, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском лесничестве – I класс, в Звенигородском, Талдомском и Шатурском – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Во вторник и в среду, 4 и 5 августа, на большей части территории региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +23-29 градусов, ночью – +14-19. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.