Трое суток без вести: поиски упавшего с сапборда омича в Дагестане превратились в настоящую проблему для спасателей

В Республике Дагестан уже третьи сутки продолжаются поиски 34-летнего жителя Омска, пропавшего во время катания на сапборде, сообщил gorod55.ru.

Инцидент, как сообщили в региональном управлении МЧС, произошел в селе Сегелер на одном из местных водохранилищ. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда встал на доску. По словам очевидцев, он потерял равновесие, упал в воду и, несмотря на усилия, не сумел добраться до берега.

Поисковая операция ведется круглосуточно, однако спасатели сталкиваются с серьезными трудностями. Глубина водоема в месте трагедии варьируется от пяти до восьми метров. Дно сильно заилено, а видимость под водой практически отсутствует. Перечисленные факторы существенно замедляют работу водолазов и снижают шансы на быстрое обнаружение тела.

К поискам подключены не только профессиональные спасательные отряды МЧС, но и местные жители — люди обследуют береговую линию и акваторию на лодках, однако пока безрезультатно. Ситуация остается напряженной, и спасатели продолжают прочесывать район с максимальной тщательностью. Обстоятельства гибели устанавливаются, а родным пропавшего оказывается психологическая поддержка.

Ранее сообщалось, что спрос на электросапборды в России взлетел на 70%.