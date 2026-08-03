В Одинцовском построили детский сад в составе ЖК «Союзный»

В Одинцовском округе в центре жилого комплекса «Союзный» построили детский сад «Кубик», рассчитанный на 245 мест, ГК «Вектор» выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании три этажа, его общая площадь составляет 4 тыс. кв. м. В нем обустроили функциональные классы, спортивные залы и зоны отдыха, зоны для музыкальных занятий, танцев и других видов искусства.

Комплекс находится в 8-м микрорайоне города Одинцово. На территории провели озеленение, разместили детские игровые комплексы, крытые паркинги, плоскостные автостоянки, спортивную площадку, зоны отдыха и одноименный сквер.

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