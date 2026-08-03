Олимпиадники вытесняют стобалльников: как в Санкт-Петербурге складывается ситуация с бюджетными местами

Вузы Санкт-Петербурга выходят на финишную прямую приемной кампании для будущих бакалавров и специалистов. Ситуация в конкурсных списках складывается драматичная: на самых востребованных направлениях даже результат в 300+ баллов за Единый государственный экзамен не всегда гарантирует абитуриенту место на бюджете. Окончательные проходные баллы станут известны только после завершения основного этапа зачисления, однако уже сейчас масштаб конкуренции можно оценить по предварительным данным, сообщил rosbalt.ru.

По данным издания, Петербург традиционно входит в число лидеров по числу поданных заявлений. В 2026 году на городские университеты поступило около 212 тыс. заявлений. Важно уточнить: один абитуриент может подать несколько заявлений на разные направления, поэтому данная цифра отражает общее количество заявок, а не число уникальных поступающих.

По информации издания, наиболее показательная ситуация складывается в Санкт-Петербургском государственном университете. Анализ конкурсных списков показывает, что на ряде направлений количество претендентов, поступающих без вступительных испытаний (олимпиадников), уже сравнимо с числом бюджетных мест, а иногда даже превышает его. Так, на «Журналистике» при 18 бюджетных местах в списках значились 20 олимпиадников. На «Международной журналистике» — 17 при 15 местах.

По данным издания, особенно показательный пример — направление «Математика». Здесь все 38 бюджетных мест на момент подготовки данных уже были заняты поступающими с правом зачисления без вступительных испытаний. При этом следующий за ними претендент имеет результат 308 баллов, что лишь на два балла меньше максимально возможного конкурсного балла (310), включая индивидуальные достижения.

Ситуация наглядно демонстрирует, что высокие баллы ЕГЭ сегодня не всегда являются пропуском на бюджет в ведущие вузы страны. Для абитуриентов, не имеющих олимпиадных льгот, шансы существенно снижаются, особенно на направлениях, где число «льготников» перекрывает выделенные государством места.

«Иными словами, в 2026 году абитуриент даже с максимально возможным результатом ЕГЭ может оказаться за пределами бюджетной зоны. И не только из-за высокой конкуренции среди выпускников-стобалльников, но и из-за большого числа победителей и призеров олимпиад, которые по-прежнему проходят в вуз без вступительных испытаний. А также — с учетом позаботившихся о дополнительной "десятке" поступающих», — сообщил rosbalt.ru.

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