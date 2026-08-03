Три с половиной века за один день: как в Талдоме прошло 349-летие города

В субботу, 1 августа, Талдом с размахом отметил свой 349-й день рождения. Город на три с половиной часа погрузился в атмосферу праздника, объединившую историю, современность и ожидание главного юбилея, который случится уже через год. Финалом торжеств стало завораживающее огненное шоу, оставившее у зрителей яркие впечатления.

Особый статус празднику придали почетные гости федерального и регионального уровня. Вместе с главой Талдомского городского округа Юрием Крупениным жителей поздравили депутат Государственной Думы Сергей Пахомов и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко. Они отметили вклад талдомчан в развитие территории и пожелали городу новых успехов.

Юрий Крупенин в своем обращении к землякам подчеркнул символичность даты.

«Три с половиной века — это огромный путь, наполненный трудами наших предков и достижениями современников. И каждый год мы доказываем, что наш город молодеет душой, становится уютнее и ярче», — обратился к землякам глава округа.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, рассчитанную на все возраста. Юные талдомчане с удовольствием участвовали в играх с аниматорами, семьи включались в интерактивные шоу, а главная сцена стала точкой притяжения для любителей живой музыки — одна за другой выступали кавер-группы и приглашенные артисты. Разнообразные фестивальные площадки позволили каждому найти занятие по душе.

Кульминацией праздничного дня стало впечатляющее огненное представление. Языки пламени, взметнувшиеся в вечернее небо, заворожили зрителей и стали ярким финальным аккордом торжества.

«Спасибо всем, кто был с нами! Спасибо организаторам, артистам и, конечно, вам, дорогие жители, за вашу энергию и любовь к родному городу», — подвел итог праздника Юрий Крупенин.

Теперь Талдом начинает обратный отсчет до главной даты: уже через год город отметит свое 350-летие, и организаторы обещают сделать юбилейное торжество еще более масштабным и запоминающимся.