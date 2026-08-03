Экс-арбитр Лапочкин о неназначенном пенальти в пользу «Спартака»: «Не понимаю, почему ВАР не вмешался»

Арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал эпизод из матча второго тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:2), в котором в ворота грозненцев не был назначен пенальти.

На 65-й минуте в штрафную «Ахмата» прорвался спартаковец Руслан Литвинов и упал после контакта с соперником. Главный арбитр матча Антон Фролов не зафиксировал нарушения правил, ВАР не стал оспаривать это решение.

«У меня нет ни одного объяснения, почему ВАР не подсказал. На повторе хорошо видим, что Литвинов контролирует мяч, пробрасывает его себе, а соперник наступает ему на ногу. Это фол. Не грубость, но это фол. А если это произошло в штрафной, то должен быть назначен пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР», — сказал Лапочкин.

На тот момент счет в матче был равным (1:1). «Спартак» вырвал победу в компенсированное время благодаря штрафному в исполнении Эсекьеля Барко. Красно-белые делят лидерство в турнирной таблице с «Зенитом», «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо».