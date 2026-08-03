Август-98 помнят многие россияне: эксперт рассказал, почему сейчас рубль держится и что будет с курсом в конце лета

Для большинства россиян август ассоциируется с финансовым кризисом 1998 года, когда курс доллара за считанные недели взлетел с ₽6,5 до ₽20,8. Однако в 2026 году, как полагают эксперты, у национальной валюты есть основания для укрепления. Как именно сложится ситуация, в интервью Финансам Mail рассказал Александр Дудников, аналитик компании «Цифра брокер».

По мнению эксперта, в текущем году российский рубль демонстрирует относительно сдержанную волатильность по отношению к основным мировым валютам. По отношению к китайскому юаню с начала лета рубль ослаб примерно на 6%, однако с весны 2025 года курс удерживается в пределах условного коридора ₽10,5–12 за один юань. К доллару США ситуация выглядит схожей: на протяжении большей части года курс оставался в рамках ₽75–85 за доллар, лишь изредка кратковременно выходя за эти границы.

По словам Дудникова, подобная устойчивость рубля объясняется совокупностью сразу нескольких факторов. Во-первых, это благоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках, поддерживающая доходы от экспорта. Во-вторых, высокие процентные ставки в российской экономике, которые стимулируют сбережения в национальной валюте. И в-третьих, ограничения на движение капитала, сохраняющиеся на фоне антироссийских санкций, которые снижают отток валюты за рубеж.

Эксперт также предупреждает, что относительная стабильность вряд ли продлится бесконечно. Согласно статистике, июль и август исторически являются одними из самых турбулентных месяцев на российском валютном рынке. Самым ярким примером остается август 1998 года: с 18 августа по 9 сентября того года доллар вырос с ₽6,5 до ₽20,83. Дудников напомнил об этом, подчеркнув, что хотя текущая ситуация принципиально отличается — у рубля есть опора в виде высоких ставок и жесткого валютного контроля — рынок продолжает внимательно следить за внешними и внутренними рисками. Вопрос лишь в том, сохранится ли баланс сил или события пойдут по более динамичному сценарию.

«На этом фоне несколько меркнут другие исторические примеры колебаний курса рубля в июле-августе: падение на 11% в августе 2015 года из-за обвала мировых цен на нефть, снижение на 7% в июле 2023 года на фоне сокращения поступлений от экспорта и… аномальное укрепление в июле 2025 года, когда доллар США подешевел со 102,3 ₽ до 82,2 ₽ на фоне высоких процентных ставок по российскому рублю», — рассказал Александр Дудников, аналитик «Цифра брокер».

Ранее аналитик Вишневский рассказал, что индекс МосБиржи закрылся на 2209,84 п. при Brent $89.