Учитель из подмосковной Власихи купила квартиру по «Соципотеке»
Учитель из Власихи купила квартиру по соципотеке
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
Педагог из Власихи Наталья Миронова, которая работает учителем истории и обществознания МОУ «СОШ им. А.С. Попова», купила квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новая участница узнала про нее год назад, до этого она вместе с мужем жила в общежитии. Теперь семья переехала в собственную «однушку» недалеко от школы.
«Купили однокомнатную квартиру в Одинцовском городском округе. Она удобная и уютная, наша мечта исполнилась! Квартира в новом жилом комплексе была с хорошим ремонтом от застройщика, поэтому мы уже переехали. Для меня это огромный результат, и мне хочется поблагодарить администрацию школы за помощь на этом пути», — отметила Наталья.
Узнать подробнее о соципотеке можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.