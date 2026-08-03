Учитель из подмосковной Власихи купила квартиру по «Соципотеке»

Педагог из Власихи Наталья Миронова, которая работает учителем истории и обществознания МОУ «СОШ им. А.С. Попова», купила квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новая участница узнала про нее год назад, до этого она вместе с мужем жила в общежитии. Теперь семья переехала в собственную «однушку» недалеко от школы.

«Купили однокомнатную квартиру в Одинцовском городском округе. Она удобная и уютная, наша мечта исполнилась! Квартира в новом жилом комплексе была с хорошим ремонтом от застройщика, поэтому мы уже переехали. Для меня это огромный результат, и мне хочется поблагодарить администрацию школы за помощь на этом пути», — отметила Наталья.

Узнать подробнее о соципотеке можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.