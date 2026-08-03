В Подмосковье провели ремонт остановок

Специалисты Мосавтодора отремонтировали семь павильонов, расположенных на региональных дорогах в городах, деревне и поселках семи округов, работы проводят для комфорта пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Быковском шоссе в поселке городского типа Малаховка под Люберцами, на дороге в деревне Стародуб в Кашире, улице Заречной в поселке городского типа Заречье Одинцовского округа, на улице Батарейной в Лобне улице Красной в Рузе. Кроме того, ремонт провели на улице Рязанской в Егорьевске и улице Народного Ополчения в Красногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.