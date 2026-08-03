«В автобус зашел рукоблуд»: практически голый мужчина устроил акт онанизма

В Кемерове пассажиры рейсового автобуса стали свидетелями непристойного инцидента, который попал на видео и стремительно разошелся в социальных сетях. По предварительным данным, происшествие случилось днем 2 августа примерно в 14:00, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мужчина разместился на задней площадке общественного транспорта. На нем, по словам автора видео из Сети, была лишь нижняя часть белья. Она, по мнению очевидцев, не полностью скрывала интимные детали. На глазах у других пассажиров он занялся самоудовлетворением.

«В автобус зашел этот уделанный рукоблуд, с шортами, подвязанные какой-то резиной, спущенные до лобка», — написала девушка, снявшая происходящее на видео.

При этом, как утверждают свидетели, никто из находившихся в салоне не попытался его остановить. Предположительно, единственной, кто отреагировал, оказалась молодая пассажирка на заднем сиденье — она включила камеру мобильного телефона и зафиксировала происходящее. На записи, которая появилась в Сети, слышна гробовая тишина. Можно предположить, что остальные пассажиры предпочли не вмешиваться, а наблюдать в молчании.

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