В Ногинскую больницу поставили современное оборудование для службы неонатологии

Современное оборудование для службы неонатологии поставили в Ногинскую больницу, оно позволит повысить безопасность транспортировки детей, обеспечить непрерывный мониторинг их состояния и расширить возможности оказания специализированной помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Оснащение отделения современной медицинской техникой — это важный шаг в развитии службы родовспоможения и неонатологии. Новое оборудование позволит нам еще эффективнее выхаживать новорожденных, в том числе малышей, появившихся на свет раньше срока или нуждающихся в интенсивной терапии», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Технику закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В частности, врачам передали прибор для мониторирования электрической активности головного мозга новорожденных, транспортный инкубатор с портативным аппаратом искусственной вентиляции легких и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.