«Добро в село»: Медики провели обследования жителей Сахалинской области

Психолог, доктора различной специализации и интерны посетили Сахалинскую область в рамках проекта «Добро в село», сообщает inkazan.ru .

Жители сел получили профессиональную медицинскую консультацию по ряду вопросов. Также был проведен осмотр опытными специалистами. При желании каждый мог пройти экспресс-тест, чтобы исключить СПИД и гепатит С. Медики-волонтеры раздавали информационные брошюры. Особое внимание было уделено теме курения.

Перед посещением каждого села в населенном пункте расклеивали объявления, чтобы каждый житель мог найти 15 минут свободного времени и посетить докторов. Также любой желающий мог заранее сдать анализы, чтобы потом специалист обсудил с пациентом их результаты.

«Если в процессе приема специалисты фиксируют отклонения, информация сразу передается лечащему врачу районной больницы и фельдшеру ФАПа, чтобы в дальнейшем за пациентом проводился постоянный контроль показателей здоровья», — пояснила заместитель главного врача Корсаковской ЦРБ Елена Левина.

«Добро в село» - всероссийская акция, к которой Сахалинская область присоединилась в 2018 году. В рамках реализации других гуманитарных акций в регион доставили медицинскую аппаратуру, обустроили специализированные кабинеты.

Жительница Охотского рассказала, что их село регулярно посещают медики. Весной была команда офтальмологов. Теперь приезжали гинеколог и эндокринолог.