«Доходы не сошлись с расходами»: проверка чиновника из Росприроднадзора обернулась конфискацией имущества

Московский суд удовлетворил иск прокуратуры о конфискации имущества у экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве на сумму 370 млн руб. Соответствующие данные, имеющиеся в распоряжении РИА Новости, предоставил Замоскворецкий суд столицы.

«Удовлетворено 26 декабря 2025 года», — следует из данных.

Исковое заявление поступило на рассмотрение в июле, судебный процесс состоял из семи заседаний. Помимо прокуратуры ВАО, в числе истцов значатся территориальные управления Росимущества в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Москве, а также по Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областям. Ответчиками, кроме самого Долматова, выступили еще шесть фигурантов.

Иск был инициирован в рамках процедуры контроля за финансовым соответствием, призванной проверить, соответствуют ли расходы лиц, занимающих государственные должности, их официальным доходам.

Ранее сообщалось, что мошенники получали доверенности у бойцов СВО и выводили с их счетов деньги.