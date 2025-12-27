«Поможем оформить документы»: мошенники получали доверенности у бойцов СВО и выводили с их счетов деньги

В СК РФ РИА Новости проинформировали , что пресечена преступная группа, занимавшаяся хищением денег в Калининградской области, в том числе у участников спецоперации.

По информации следствия, подозреваемые, действуя по предварительному сговору в составе группы, обманным путем завладели имущественными правами двух мужчин. Злоумышленники убедили потерпевших, что помогут им оформить документы для заключения контрактов, и на этом основании получили от них нотариально заверенные доверенности. Эти документы давали мошенникам право распоряжаться имуществом и денежными выплатами, предназначенными военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

После оформления всех необходимых документов злоумышленники, используя полученные доверенности, получили полный контроль над банковскими счетами потерпевших. Как уточнили в Следственном комитете, с этих счетов ими были незаконно списаны денежные средства на общую сумму более 1 млн руб.

«Двое фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Третьему участнику преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.

Параллельно с этим следователи ведут масштабную работу по раскрытию всех деталей произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы выяснить обстоятельства преступления, собрать и задокументировать доказательства, а также идентифицировать всех участников преступной группы и возможных потерпевших, о которых еще не известно.

