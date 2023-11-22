Доктор Воротников назвал болезнь, которая станет бичом для развитых стран

Врач общей практики Алексей Воротников предупредил россиян о том, что сахарный диабет станет бичом для развитых стран из-за стремления людей жить в максимально комфортных условиях, сообщает bel.ru . Специалист рассказал, как предотвратить развитие заболевания.

Доктор Воротников объясняет, что человечество старается создать для своего существования максимально комфортные условия. В развитых странах нет необходимости приносить воду в дом из колодца, рубить дрова и добывать пищу.

В таких условиях люди начинают набирать лишние килограммы, ведь накапливаемую энергию просто некуда девать. В итоге развивается ожирение - это главная причина появления сахарного диабета.

Современному человеку важно следить за своим весом не в целях эстетики, а для поддержания работы организма. Рассчитать индекс массы тела можно по такой формуле: вес в килограммах разделить на рост в квадрате. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого.

«Например, индекс массы тела, если взять человека атлетического телосложения, у которого нет лишнего жира, и вставить его параметры в эту формулу, то она покажет, что у него ожирение. Нужно обращать внимание на рост, пол, возраст». - отмечает врач общей практики Алексей Воротников

Ежедневно надо выделять около 30 минут для физической активности, например, просто пешие прогулки на свежем воздухе. Важно следить за питанием и режимом дня.

«По питанию: не меньше 400 грамм фруктов и овощей, без учета картофеля, в сутки. Здоровый сон — в пределах 7-9 часов. Не подвергать себя лишним стрессам. Питьевой режим — 1,5-2 литра воды в день. Индекс массы тела должен быть в пределах 20-25». - рассказывает Бел.Ру доктор Алексей Воротников

Специалист отметил, что есть и другие факторы, которые влияют на развитие заболевания: генетическая наследственность, злоупотребление алкоголем и никотином. В России на данный момент диабетом болеет каждый 15 человек. В предболезненном состоянии находится девять миллионов россиян. При любом виде сахарного диабета, а их всего два, важно следить за питанием и не допускать ожирения.