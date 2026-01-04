Дом многодетной семьи отключили от электроэнергии из-за долгов: в мороз погибли родители и малыш

Члены многодетной семьи — родители и четырехлетний сын — погибли после того, как некоторое время вынуждены были добывать электричество при помощи генератора, сообщил KP.RU. Здание отапливалось приборами, которые работали от электроэнергии. Из-за задолженности свет семье отключили 12 декабря.

По версии следствия, поставщик энергоресурсов в одностороннем порядке прекратил подачу электричества. В дни, когда в частном доме Бурятии выключили свет, в регионе фиксировали морозы до минус 25 градусов. Многодетные родители с целью отопления помещений приняли решение воспользоваться бытовым дизельным генератором.

По данным издания, в день, когда трое человек одной семьи погибли, старший сын забрал к себе в гости шестерых братьев и сестер. Молодой человек достиг совершеннолетнего возраста. Дома осталась родители и четырехлетний малыш. Генератор находился в здании в плохо проветриваемом помещении. Предположительно, семья надышалась угарным газом, не имеющего ни цвета, ни запаха.

По данным издания, в отношении должностного лица местной энергоснабжающей компании возбуждено уголовное дело.

«Дети не останутся одни в этой страшной ситуации. Им будет обеспечено комплексное психологическое, социальное и правовое сопровождение. Вся необходимая помощь будет организована совместно с Министерством социальной защиты населения республики, органами опеки и попечительства Улан-Удэ, а также с привлечением благотворительных организаций. Наша первостепенная задача – стабилизировать их эмоциональное состояние и обеспечить всем необходимым», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина.

