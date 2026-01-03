Раскрыт самый жестокий и хитрый исполнитель теракта в красногорском «Крокусе»

Новые шокирующие детали о подготовке теракта в концертном зале «Крокус сити холл» раскрывает источник в ходе процесса во 2-м Западном окружном военном суде. Как сообщает ТАСС , Шамсидин Фаридуни*, фигурирующий в деле как организатор, незаметно подсыпал наркотическое вещество трем другим исполнителям нападения.

Собеседник агентства заявил, что именно этим объясняется тот факт, что у Фаридуни* в крови не обнаружили наркотиков, в отличие от его сообщников. По данным источника, он добавлял мефедрон в бутылки с водой и принуждал остальных пить, в том числе непосредственно перед выходом на преступление. Правоохранители, как передает источник, считают Фаридуни* «самым жестоким и хитрым» среди исполнителей, отмечая, что он «смотрел в глаза умирающим людям, которых расстреливал в концертном зале».

«Почему Фаридуни* единственный, у кого в крови не обнаружили наркотик? Да потому что именно он и подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой и сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей "Крокуса" в Красногорске», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в рамках следствия сообщалось, что Фаридуни* выполнял ключевые организационные функции: встречал и собирал боевиков на территории России, проводил разведку в «Крокусе», приобретал автомобиль и занимался вопросами получения оружия. Эти новые данные, по утверждению источника, указывают на его осознанное стремление обеспечить полный контроль над соучастниками путем их одурманивания и лишить их возможности трезво оценивать происходящее в момент преступления.

Напомним, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта 2024 года, погибли 145 человек. Большинство людей скончались от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения после устроенного в зале пожара. Среди жертв были и дети.

Ранее сообщалось, что исполнители зверского теракта в «Крокусе» впервые пытались оправдаться в суде. Они утверждали, что якобы не осознавали своих действий.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, как и все обвиняемые по делу