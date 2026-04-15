Домашний арест или СИЗО? Суд решил судьбу школьника, напавшего на педагога в Пермском крае

В Пермском крае в среду, 15 апреля, судья краевого суда рассмотрела ходатайство адвоката. Защитник просила смягчить меру пресечения школьнику, которого на прошлой неделе Свердловский районный суд за нападение на учителя с ножом до 7 июня отправил в следственный изолятор, сообщил properm.ru.

По данным издания, защитник по назначению и мать подростка настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест. Как передает журналист Properm.ru из зала суда, жалоба рассматривалась без участия обвиняемого — он сам отказался от присутствия на заседании. В суд пришла его мать. Примечательно, что при рассмотрении дела в первой инстанции подросток заявлял, что не нуждается в услугах адвоката. Свою вину в содеянном он, по имеющимся данным, признает.

По словам адвоката, подросток признал вину, готов сотрудничать со следствием и встать на путь исправления. Защитник также обратила внимание на то, что после нападения на педагога юноша сам пришел в полицию и подробно рассказал о случившемся. Никаких доказательств того, что он может скрыться или помешать расследованию, по мнению адвоката, не существует. Прокурор возражал против удовлетворения жалобы, назвав арест законным и обоснованным.

«В силу возраста он не может осознавать характер своих действий», — уточнила в суде адвокат.

Из документов следствия следует, что родители подростка неоднократно привлекались к ответственности за совершенные им правонарушения. В школе юноша не учится и характеризуется отрицательно. Кроме того, прокурор привел слова матери, которая ранее заявляла, что не может контролировать сына. Отец, работающий вахтовым методом, также не имеет возможности участвовать в воспитании.

Характеристики от соседей по месту жительства, где юноша назван приветливым, спокойным, общительным и неагрессивным, прокурор просил не приобщать к делу, так как они никем не заверены. Однако суд принял эти документы. Тем не менее, решение было вынесено не в пользу защиты. Школьник останется в СИЗО до 7 июня.

Ранее сообщалось, что криминалист Игнатов назвал два способа остановить нападения подростков на учителей.