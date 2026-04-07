«Плоды вакуума»: криминалист назвал два способа остановить нападения подростков на учителей

Криминалист Михаил Игнатов, комментируя гибель учительницы в Пермском крае, заявил NEWS.ru: чтобы предотвратить резонансные нападения подростков на педагогов, нужны не разовые проверки, а системные меры. И главных шагов, по его мнению, два — возвращение государственной идеологии и ужесточение пропускного режима в школах. Нынешнюю ситуацию эксперт называет «плодами вакуума в подростковой среде».

Игнатов начинает с простого и очевидного: охрана в школах не должна состоять из «спящих дедушек». Если бы нормально работали рамки металлодетекторов, нож, который пронес ученик в Пермском крае, зазвенел бы на входе. Но никто не проверил, никто не увидел. Это техническая и организационная проблема. Однако одной охраной, убежден криминалист, не обойтись. Нужна идеология — система ценностей, которая прививается с детства. В СССР это были октябрята, пионеры, комсомольцы. До революции — религиозное воспитание и церковно-приходские школы. Сейчас, констатирует Игнатов, такого нет, и образовавшийся вакуум заполняется чем попало — вплоть до агрессии и жестокости.

По его словам, последствия этого вакуума мы видим в новостях: подростки с ножами идут на учителей, происходят массовые убийства в учебных заведениях. Дети теряют ориентиры, не понимают границ дозволенного, а школа не может ни защитить, ни воспитать. Пока нет четкой государственной идеологии, пока охрана остается формальной, трагедии будут повторяться. Игнатов не предлагает копировать советскую систему буквально, но настаивает: нужен стержень, общая система ценностей, которую ребенок впитывает с детства и которая не позволяет ему поднять руку на учителя.

Эксперт подчеркнул, чтобы спасти детей от них самих, а учителей — от детей, государство должно вернуться в школу как носитель четкой идеологии и как гарант физической безопасности. Без этого все разговоры о профилактике насилия останутся пустыми. Пермская трагедия — не случайность, а симптом. И лечить его надо не точечными проверками, а системой: от металлодетекторов на входе до октябрят и комсомола 2.0. Иначе завтра нож в руках подростка появится в другой школе, и снова будет поздно.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ищут связи между недавними нападениями подростков.