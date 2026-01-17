Домофонная ловушка: любопытный школьник примерз к домофону на 20-градусном морозе

В Челябинске произошел необычный и в то же время поучительный инцидент, связанный с детской любознательностью и зимними холодами. Ребенок, находившийся на улице 250-летия Челябинска, решил лизнуть металлический домофон у подъезда, сообщила Газета.Ru со ссылкой на телеграм-канал «Регион 74».

Результат оказался предсказуемым и мгновенным: на морозе влажная поверхность языка прочно примерзла к холодному металлу. На видеозаписи с места происшествия видно, как мальчик оказывается в своеобразной «ловушке», будучи не в состоянии оторваться от устройства.

Ситуация усугубилась, когда, вероятно, родственница мальчика, находившаяся внутри, ответила на вызов по домофону. Однако прилипший языком ребенок физически не мог ни объяснить ситуацию, ни позвать на помощь обычным способом. Услышав лишь детский крик и поняв, что что-то не так, женщина поспешила заверить, что скоро выйдет и поможет ему освободиться.

Ранее сообщалось, что на Камчатке высота снежного покрова превысила два метра.