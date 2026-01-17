Сугробы выросли до четвертых этажей: Камчатка в 2026 году бьет рекорды по осадкам

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем телеграм-канале проинформировал, что на метеостанции Начики на Камчатке высота снежного покрова составила 223 сантиметра — два метра 23 сантиметра.

По информации эксперта, на метеостанции «Сосновка» был зафиксирован снежный покров высотой 204 сантиметра, в то время как в Петропавловске-Камчатском этот показатель остановился на отметке в 170 сантиметров. Объемы снега на Камчатке превышают привычные для жителей центральной России нормы в четыре-пять раз.

Впрочем, нынешние показатели — далеко не абсолютный максимум для этого региона, уточнил Александр Шувалов. Исторические данные свидетельствуют о гораздо более масштабных снегопадах. В частности, в январе 1971 года в столице Камчатского края зафиксировали 632 миллиметра осадков в снежном эквиваленте (против нынешних 167 мм). При этом почти четверть этого объема — около 140 миллиметров — выпала всего за одни сутки, 31 января.

«Вот это действительно армагеддон с апокалипсисом на пару!» — отметил эксперт.

Запасы снега на полуострове достигли такой высоты, что сугробы в отдельных районах сопоставимы с уровнем четвертого этажа, создавая впечатление, будто весь снежный запас страны сосредоточился именно здесь, сообщил телеграм-канал Mash. Спасатели МЧС России продолжают расчистку социально значимых учреждений от снега в регионе, указано в телеграм-канале ведомства.

