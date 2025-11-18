Дорогостоящий пост: фото, коллаж и интимные публикации привели россиянина к штрафу в полмиллиона

Жителя Кемерово привлекли к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* и педофилию, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, 27-летний житель областного центра вел страницу в соцсети. В ней он публиковал различные материалы, которые относятся к интимной теме. Сотрудник одного из магазинов по пошиву и продаже одежды разместил также фотоколлаж, оскверняющий предметы религиозного почитания. Страница в соцсети была доступна всем пользователям. Во время мониторинга СМИ и соцсетей на нее обратили внимание сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму.

«Полицейские составили в отношении кемеровчанина протоколы по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения" и ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ "Пропаганда педофилии"», — указано в сообщении.

По данным ведомства, специалисты проанализировали тексты сообщений. Они уверены, что мужчина пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения* и педофилию, что запрещено законодательством РФ. Материалы дела передали в суд. Судья мирового суда признал фигуранта виновным. Россиянину назначили административные штрафы на общую сумму 530 тыс. руб.

По информации издания, мужчина не находил информацию и делал репост, а самостоятельно придумывал каждый текст и подбирал картинку. Некоторые снимки также можно назвать провокационными. Признал ли кузбассовец вину, не указано.

Ранее сообщалось, что Захарова рассказала, как в Молдавии появился первый гей*.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.