«Достаточно оглянуться вокруг»: фанаты японского аниме увидели Балашиху под особым ракурсом

В Сети распространяется новый тренд, который пользуется популярностью: фотографии или видео российских пейзажей подписывают иностранными названиями. Бильдредактор популярного интернет-издания Ирина Лидовкина рассказала REGIONS, в чем успех снимков.

Ирина Лидовкина высказала мнение, что можно сфотографировать пейзажи Балашихи, но выложить фото с локацией, например, «Предместье Эдинбурга». По мнению эксперта, сознание автоматически воспримет фотографии иначе. Человек будто предвкушает какой-то таинственности, поэтому меняет свое отношение.

Как следствие, несовершенства архитектуры могут оказаться шармом города, его культурной особенностью. Или увядающая осенняя природа уже не будет сигнализировать о процессе замирания и уныния. Она превратится в сигнал о приближении сказочного зимнего периода.

Эксперт отметила, что авто фото или видео не обманывает читателя или зрителя. Согласно правилам тренда, в конце ролика он всегда называет настоящее название местности. Во время работы редактор использует свет, ракурс, приемы цветокоррекции.

«Я считаю, что это положительно скажется на российском туризме и в целом на отношении людей к родной природе, городам и людям. Красоту необязательно искать за границей, достаточно оглянуться вокруг», — заключила Ирина.

