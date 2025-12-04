Место особой ауры недалеко от Москвы: депутат рассказал о настоящей жемчужине Подмосковья

Депутат Госдумы от Подмосковья, председатель областного Союза дачников Никита Чаплин в беседе с REGIONS высказал мнение, что Зарайск — жемчужина Подмосковья, которая особенно преображается в период новогодних праздников.

По мнению депутата, в городе есть много мест, интересных для туристов. Зарайск покоряет своей аутентичностью: старинные здания открывают многие исторические тайны. Город покорит тех, кто на фоне современного тренда на высотные инсталляции ценит каменные постройки совершенно другой архитектуры.

«Главная ель зажигает огни в парке культуры, а световые гирлянды подчеркивают архитектурную красоту старинных купеческих особняков и храмов», — отметил Никита Чаплин.

Зарайский кремль и Зарайский музей-заповедник — места, которые по мнению депутата, не смогут оставить равнодушными никого. В преддверии Нового года улицы города превращаются в сказочную инсталляцию. Отдельное внимание заслуживает гастрономическое и ремесленное богатство подмосковного города. Благодаря открытию пекарни у туристов есть возможность продегустировать бараночки, которые неоднократно были представлены еще на дореволюционных ярмарках.

«А на площади вблизи кремля можно будет попробовать и купить вкуснейшую коврижку», — с улыбкой рассказал Никита Чаплин.

Ранее сообщалось, что Москва, Петербург и Казань возглавили рейтинг новогодних направлений для путешествий по России.