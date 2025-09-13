Доставлен в больницу: представитель партии КПРФ ударил члена УИК в Саратовской области

Представитель партии КПРФ на избирательном участке в Саратовской области ударил члена УИК. Об инциденте и реакции на него в ЦИК рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, сообщило РИА Новости.

Элла Памфилова высказала позицию ЦИК — инцидент должен привлечь внимание не только сотрудников правоохранительных органов и судебных органов, но и представителей партии. Об инциденте главе ЦИК доложили на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Элла Памфилова поинтересовалась, как себя чувствует член УИК. В настоящее время он находится в больнице.

«Это вопиющий факт, безобразие... Думаю, что надо подготовить с моей подписью обращение к уважаемому (лидеру КПРФ - ред.) Геннадию Андреевичу Зюганову», — заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Председатель Центризбиркома выразила уверенность, что депутаты партии КПРФ внимательно изучать все детали инцидента и примут необходимые меры для исключения подобных ситуаций в будущем.

С 12 по 14 сентября 2025 года в России проходит единый день голосования, охватывающий 20 субъектов федерации. В ходе масштабной избирательной кампании граждане выбирают высших должностных лиц своих регионов. Граждане обращаются в ЦИК в случае возникновения каких-либо проблем. Некоторые россияне по разным причинам воспользовались возможностью досрочного голосования.

Ранее сообщалось, что почти 600 участков открылись в Подмосковье во второй день голосования на муниципальных выборах.