Почти 600 участков открылись в Подмосковье во второй день голосования на муниципальных выборах

В субботу, 13 сентября, в Подмосковье для голосования на муниципальных выборах открылись 593 избирательных участка, они будут работать в Балашихе, Дмитрове, Лыткарино, Молодежном, Подольске, Электростали, Фрязино, Шатуре, а также одномандатном округе № 4 в Луховицах до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов в первый день проведения выборов посетил избирательный участок № 3325, расположенный в Детской школе искусств в Шатуре. Кроме того, за процессом выборов наблюдали Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вместе со своими сотрудниками, депутат Госдумы от партии Никита Чаплин и не только.

На избирательном участке в здании Дома культуры «Центр молодежи» в Лыткарино во второй день прошло выступление творческого коллектива «Свет-Радонеж».

«Для меня выборы — это всегда праздник. Поэтому было очень приятно услышать выступление нашего творческого коллектива в день голосования», — поделилась жительница города Анна Ильинична.

В выборах принимают активное участие избиратели разных возрастов, в том числе пенсионеры и молодежь. Среди них есть почетные жители городов Подмосковья и участники специальной военной операции.

Напомним, что выборы проходят в трехдневном формате, они завершатся в воскресенье, 14 сентября. Проголосовать за кандидатов можно очно на избирательном участке и дистанционно. В Мособлизбиркоме традиционно работает «Служба заботы», связаться с операторами можно по номеру 8 (800) 550-97-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.