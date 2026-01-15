«Доверяйте своему телу»: гастроэнтеролог опровергла пользу очищения от шлаков дома

Смузи, чаи, голодание и строгие диеты — современные люди находят множественно способов, как очистить организм от шлаков и токсинов. Насколько их действия оправданные, REGIONS рассказала гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

Эксперт отметила, что в медицине есть понятие «детоксикация». Однако значение термина отличается от представления большинства людей. Детоксикация — это медицинская процедура, которая назначается в крайних случаях. Например, когда есть реальная угроза смерти из-за отравления тяжелыми металлами, почечной или печеночной недостаточности, либо тяжелой алкогольной интоксикации.

Гастроэнтеролог рассказала, что организм человека имеет необходимые ресурсы для самоочистки. Однако некоторые люди пытаются заработать деньги из-за незнания строения тела и предлагают методы очищения. Монодиеты и голодание может привести к ухудшению состояния, ведь в рационе будут отсутствовать необходимые для естественного очищения элементы.

«Печень обезвреживает химические вещества, почки фильтруют кровь и выводят продукты метаболизма с мочой, кишечник удаляет отходы пищеварения, а легкие и кожа также участвуют в выделительных процессах. При правильном питании и достаточном потреблении воды эта система работает безупречно», — говорит гастроэнтеролог.

Эксперт советует помогать организму: правильно питаться, пить чистую воду, быть физически активным, стараться не стрессовать и высыпаться.

«Доверяйте своему телу. Оно прекрасно справляется само. Ваша задача — не мешать ему экстремальными диетами, а поддерживать ресурсным состоянием: кормить полезной едой, давать отдых и движение. Это и есть самый эффективный и безопасный „детокс“ на каждый день», — резюмирует Светлана Черепицына.

