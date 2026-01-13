Стакан колы при отравлении: врач назвала единственный случай, когда допустимо выпить сладкий напиток

Светлана Черепицына пояснила, что в случае диареи или рвоты стоит задача, не прекратить позывы, а восполнить баланс организма. Человек теряет большое количество жидкости, а также калия, натрия, хлора. В случае непополнения запасов состояние пациента может ухудшиться.

Эксперт отметила, что с одной стороны, напиток поможет восполнить энергию за счет содержания воды и сахара. Однако побочных действий, по мнению специалиста, намного больше, чем пользы. Углекислый газ и высокое содержание сахара, действительно, временно прекратят тошноту. особенно, если человек выпил холодный напиток.

«Высокая концентрация сахара в коле создает в кишечнике осмотическую нагрузку. Простыми словами, она может „вытягивать“ воду из организма в просвет кишки, потенциально усиливая диарею и усугубляя обезвоживание, которое мы как раз пытаемся предотвратить», — говорит гастроэнтеролог.

Эксперт уверена, что после временного облегчения состояние ухудшится: содержащиеся в напитке кофеин и кислота могут раздражать воспаленную слизистую желудка и кишечника. Дискомфорт станет более заметным, появятся спазмы. Фосфорная кислота будет препятствовать усвоению тех немногих полезных минералов, которые сохранились в организме.

«Единственный условно оправданный сценарий — это когда больной ребенок категорически отказывается пить что-либо кроме колы, и стоит выбор между полным отказом от жидкости и этим сладким напитком. В таком случае дать немного теплой колы действительно лучше, чем ничего. Но это тупиковый путь, и сразу при первой возможности ее нужно заменить на правильный раствор», — уточняет Светлана Черепицына.

