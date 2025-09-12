ДТП возле цирка в Кемерово с участием автобуса: на дороге разбросаны осколки стекол

По информации издания, авария произошла в пятницу, 12 сентября. Автобус преградил дорогу трамваю. Горожанин заметил на дороге стекла, но, по его информации, окна транспортного средства не повреждены. В трамвае на момент движения находились пассажиры. Были ли люди в автобусе, пока не сообщается. В настоящее время причины происшествия уточняются. Согласно предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции на регулярной основе проводят в регионе рейды, чтобы предотвратить ДТП, сообщил телеграм-канал ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу. В рамках профилактических мероприятий горожанам рассказывают о правилах дорожного движения. Школьникам напоминают, как правильно пользоваться средствами индивидуальной мобильности, мото- и велотехникой.

Ранее сообщалось, что суд вынес первый приговор по резонансному ДТП с сотней пострадавших.