Трамвай-убийца: вынесен первый приговор по резонансному ДТП с сотней пострадавших

Высокопоставленного бывшего сотрудника держали в наручниках во время и после оглашения приговора. Мальцев отвечал перед лицом Фемиды по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Суд назначил Мальцеву наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима с дополнительным штрафом в размере 300 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет.

В ходе процесса Мальцев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Речь идет о деле, связанном с выпуском на линию технически неисправного трамвая, что привело к тяжким последствиям. Параллельно продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего мастера компании, непосредственно отвечавшего за выпуск транспорта. Дело приобрело значительный общественный резонанс в регионе и даже за его пределами. Напомним, что в страшной аварии с трамваем, из которого буквально вылетали люди, погиб человек. Также восемь пассажиров получили тяжкий вред здоровью, 19 – вред здоровью средней тяжести. Еще 106 человек пострадали, но это не повлекло проблем со здоровьем.

Ранее транспортники областной столицы Кузбасса отрицали неисправность трамвая после ДТП с погибшим и сотней пострадавших.