В микрорайоне Новое Павлино случайная находка быстро стала городской темой для обсуждений. Прохожие заметили посреди улицы вскрытый чемодан. Его содержимое оказалось настолько неожиданным, что кадры с места моментально разлетелись по городским пабликам, сообщил REGIONS.

Судя по всему, владелец хотел избавиться от предмета, спрятав его в чемодане. Но неизвестные взломали замок — и пикантная деталь оказалась на всеобщем обозрении. В комментариях к публикациям пользователи не удержались от шуток, а ролик быстро набрал просмотры.

«Сначала подумал, что там сокровища из банка, а оказались сокровища для души. Оставили бы сумку закрытой — избежали бы культурного потрясения на весь район», — иронично заметил один из подписчиков МАХ канала «Балашиха Новости 24/7».

Однако за внешней курьезностью кроется вполне серьезная проблема. Речь идет не просто о неудобной находке, а о правильной утилизации сложных отходов. Такие изделия не относятся к обычному бытовому мусору: материалы вроде силикона и термопластичного эластомера практически не разлагаются и могут десятилетиями вредить почве.

Юрист и инспектор общественного контроля Балашихи Гульназ Измайлова в комментарии для REGIONS подчеркнула: оставлять подобные предметы на газонах, тротуарах или в лесополосе — это прямое нарушение закона. За такие действия предусмотрена ответственность по статье 8.2 КоАП РФ.

«В Подмосковье базовый штраф за загрязнение общественных зон составляет от одной до двух тысяч рублей. Однако если подобный предмет демонстративно оставлен на детской площадке, в сквере или парке на глазах у несовершеннолетних, действия могут переквалифицировать в мелкое хулиганство с крупными штрафами», — пояснила Измайлова.

Эксперт дала четкие рекомендации, как поступать правильно:

Соблюдайте этику. Если вещь больше не нужна, упакуйте ее в плотный непрозрачный пакет — так вы избежите неловких ситуаций для соседей, детей и пожилых людей. Только после этого можно отнести предмет на контейнерную площадку.

Разделяйте отходы. Из изделия нужно извлечь электронную «начинку», элементы питания, провода и аккумуляторы. Их следует сдавать отдельно в специализированные пункты приема электролома.

Если во дворе вы обнаружили подобный бесхозный предмет, не трогайте его, а зафиксируйте на фото и отправьте заявку в управляющую компанию либо через портал «Добродел». Так территорию уберут оперативно и без рисков.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде мужчина нашел в гараже мотоцикл и письма 1970‑х, которые изменили жизнь двух семей.