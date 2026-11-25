В субботу, 28 ноября, в подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет бесплатный онкоскрининг, в рамках которого жители региона старше 18 лет смогут получить консультацию онколога, пройти обследование кожных покровов на наличие новообразований, а также скрининговое исследование для оценки рисков злокачественных патологий дыхательной и пищеварительной систем. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Выявление онкологического заболевания на ранней стадии позволяет начать лечение своевременно и с большей эффективностью. Именно поэтому так важна регулярная диагностика», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала 2026 года здоровье в рамках акции проверили более 6 тыс. человек. Женщинам доступны цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез, мужчинам — ПСА-тест, направленный на выявление предрасположенности к раку предстательной железы. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований (при наличии).

Найти адреса и контактные телефоны для уточнения информации можно по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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