Курьез, который быстро разошелся по местным чатам и соцсетям, случился в одном из дворов Ногинска. На кадрах — обычная легковушка, спокойно едущая по двору. А прямо перед лобовым стеклом, на капоте, уверенно стоит крыса. Грызун держится за металл, будто знает, как вести себя на ходу, и вообще выглядит так, словно такие поездки для него — дело привычное, сообщил REGIONS.

Особенно поражает, что тряска капота ничуть не смущает «пассажира»: он стоит на задних лапах и будто контролирует ситуацию. Ролик моментально стал вирусным — люди одновременно смеются и удивляются.

Но за внешней забавностью скрывается вполне серьезная проблема. Ветеринар‑зоолог Геннадий Злобин пояснил REGIONS, что в конце ноября такое поведение грызунов — закономерность: холода заставляют их искать укрытие.

«С наступлением первых серьезных заморозков крысы активно ищут теплые места для зимовки. Подкапотное пространство автомобиля, где двигатель и выхлопная система долго хранят остаточное тепло, становится для них идеальным убежищем», — пояснил зоолог.

По мнению экспертов, главная опасность не в том, что крыса «уедет» с вами, а в том, что она может обосноваться в подкапотном пространстве надолго.

«Если завести двигатель, а грызун в этот момент будет находиться в районе ремней или вентилятора, это приведет к серьезной поломке. Были случаи, когда крысы перегрызали проводку датчика давления масла или изоляцию высоковольтных проводов. Итог плачевный: водитель вставал посреди трассы с заклинившим мотором или коротким замыканием», — рассказал REGIONS автомеханик Максим Лопарев.

Автомеханик Лопарев советует водителям быть внимательнее с приходом холодов. Если машина долго стояла на улице, перед запуском стоит заглянуть под капот. Еще один совет — не парковаться рядом с мусорными контейнерами. Для длительной стоянки можно использовать отпугиватели: это реально снижает риск, что автомобиль станет убежищем для вредителей.

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