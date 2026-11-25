В Дубне пройдет осенний шахматный турнир
Осенний шахматный турнир пройдет в Дубне
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
В субботу, 28 ноября, в Конгресс-центре Особой экономической зоны «Дубна» пройдет Осенний шахматный турнир Московской области, его проведут при поддержке Особой экономической зоны «Дубна» и Российского военно-исторического общества. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В программу войдут соревнования по быстрым шахматам и блицу, участников и гостей ждут лотерея и викторина. Кроме того, в рамках деловой и культурной программы пройдут открытые лекции.
«ОЭЗ „Дубна“ уделяет внимание не только реализации инвестиционных проектов, но и укреплению кадрового потенциала, поддержке талантливых детей и молодежи. Одним из ключевых направлений стало шахматное движение», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.
Мероприятие пройдет в рамках федеральной программы «Спорт России».
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