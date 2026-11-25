Археологи обнаружили среди древних мусорных куч в египетских Фивах около 40 обгоревших фрагментов папируса возрастом 3400 лет, содержащих следы магического ритуала, пишет Popular Science со ссылкой на исследование в журнале Journal of the Egyptian Language and Antiquities. Находка показала, что древние египтяне прибегали к подобным проклятиям гораздо чаще, чем предполагалось.

Речь идет о так называемом ритуале Апопа, изначально предназначенном для помощи богу солнца Ра в борьбе с его извечным противником — гигантским змеем, олицетворявшим хаос и тьму.

Позднее египтяне стали использовать этот ритуал для проклятия врагов, защиты от ядов и неблагоприятных погодных явлений.

Ранее ученые считали, что подобные обряды проводили преимущественно жрецы. Однако, по словам египтолога Фредерика Хагена из Копенгагенского университета, магические ритуалы были распространены и среди обычных людей, которые обращались за помощью к грамотным писцам.

Сам обряд предполагал уничтожение папируса с заклинанием. Его топтали ногами, протыкали ножом, плевали на него, а затем сжигали.

Именно поэтому археологи считают находку особенно редкой: по правилам ритуала от заклинания практически ничего не должно было остаться. Обнаруженные фрагменты также свидетельствуют, что обряд существовал примерно на тысячу лет раньше, чем считалось по сохранившимся письменным источникам.