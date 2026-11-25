«Хотела затмить невесту?»: Элизабет Херли раскритиковали за платье на свадьбе Майли Сайрус
Daily Mail: Элизабет Херли раскритиковали за наряд на свадьбе Майли Сайрус
Фото: [соцсети]
61-летняя звезда фильма «Ослепленный желаниями» Элизабет Херли оказалась в центре обсуждений после свадьбы 33-летней певицы Майли Сайрус и музыканта Макса Морандо, пишет Daily Mail.
На торжество в Палм-Спрингс Херли пришла вместе со своим возлюбленным Билли Рэем Сайрусом — отцом невесты. Однако внимание пользователей соцсетей привлек не только звездный состав гостей, но и откровенный наряд актрисы.
Херли выбрала черное платье с открытыми плечами, корсетным лифом и высоким разрезом на бедре. Модель от дизайнера Гаурава Гупты оценивается в 5700 фунтов стерлингов — около ₽613 тысяч. По стилю наряд напоминал знаменитое платье Versace 1994 года.
Образ актриса дополнила накидкой из искусственного меха, клатчем, блестящими колготками и босоножками на высокой шпильке и платформе. Завершили выход выразительный макияж и уложенные в локоны волосы.
На свадьбе также присутствовал сын Херли Дэмиан. Для торжества он выбрал ажурный топ, бархатный пиджак с цветочным принтом, кожаные брюки и ботинки. Билли Рэй Сайрус остановился на полностью черном образе.
Публикация фотографий с мероприятия вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи сочли наряд Херли слишком откровенным для свадьбы дочери ее возлюбленного.
Комментаторы назвали платье неуместным и безвкусным, а также предположили, что актриса пыталась привлечь к себе больше внимания, чем сама невеста.
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