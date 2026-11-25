В Жуковском завершается благоустройство Центрального парка культуры и отдыха площадью 13,5 га, на объекте устанавливают садовый борт, обустраивают подстилающие и финишные слои, прокладывают инженерные сети и трубопроводы водоснабжения и водоотведения, монтируют кабельные линии и основания под фундаменты. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Новый участок продолжит первую очередь благоустройства и расположится вдоль ее южной границы. парк соединится с лесопарком «Треугольный лес» пешеходным участком улицы Гарнаева. Проект направлен на создание рекреационной системы города, в рамках него будет сформирован новый облик территории, связанный с авиационной историей Жуковского.

На территории появятся аллея авиаторов, посвященная вкладу города в развитие отечественной авиации, новые деревья и информационные стенды об авиастроении, музей с экспозицией об авиации, зона для молодежи, детские площадки и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.