В Павлово-Посадском откроется выставка картин из пластилина «Мир без границ»
Фото: [Выставочный зал «Дом Широкова»]
В среду, 25 ноября, в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском округе состоится открытие выставки «Мир без границ». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция представит творческие работы молодых людей с ограниченными возможностями здоровья отделения реабилитации Социального центра «Павлово-Посадский» с целью привлечь внимание общества к талантам людей с инвалидностью. На выставке представлено более 30 картин, созданных в технике пластилинографии. Выставка будет работать до 10 декабря.
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