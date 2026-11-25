Отдых 41-летней звезды Comedy Woman Наталии Медведевой на Сейшельских островах закончился неприятным происшествием. За день до возвращения домой артистка получила травму ноги и оказалась в инвалидном кресле, сообщает VOICE.

Медведева призналась, что случившееся стало для нее неожиданностью и сильно испортило впечатление от последних дней путешествия. Актриса даже задумалась, не могли ли ее сглазить недоброжелатели.

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«Кто-то тихо завидует, кто-то громко комментирует. И вот, за день до вылета домой, я ловлю травму на ровном месте. Нелепую, обидную и очень болезненную», — отметила Наталия.

Кроме того, она поразмышляла о том, стоит ли вообще рассказывать окружающим о своих радостях и делиться кадрами счастливого отдыха.

Медведева уже 14 лет состоит в браке с актером Александром Коптелем. Супруги воспитывают троих детей: двух сыновей и дочь. На Сейшельские острова актриса отправилась только со старшим сыном.

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