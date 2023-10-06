«Дурь и глупость»: Лукашенко высказал мнение о вербовке иностранцев в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интернет-мессенджере высказал мнение, насколько правдивые высказывания политиков из Польши, Литвы и Латвии о вербовке иностранных граждан на территории республики, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Какая дурь и глупость! Безголовые», - написал Александр Лукашенко

Президент отметил, что народы соседних стран отожествляют президента Белоруссии с народом его страны. Александр Лукашенко не хочет, чтобы поляки плохо думали о белорусах. Правительства соседних стран специально публикуют неправдивую информацию, чтобы негативно настраивать народы против республики и ее населения.

Власти Польши, Литвы и Латвии призвали граждан не пересекать границу с Белоруссией. Людей предупредили, что в республике вербуют иностранных жителей государственные спецслужбы.

«Я абсолютно интернациональный человек. И я не хочу, чтобы поляки думали, что Лукашенко враг Польши», - отметил президент Белоруссии

Сам Лукашенко ранее рассказал, что в республике отменяют визовый режим для жителей соседних государств, чтобы у каждого иностранца была возможность приехать и лично убедиться, в каких условиях живут белорусы. Правительству соседних стран ЕС невыгодно, чтобы о Белоруссии создавалось хорошее впечатление.

Александр Лукашенко уверен, что люди сами разберутся в том, кто враг, а кто нет. Президент отметил важность того, чтобы жители стран ЕС знали правду о происходящих событиях в республике.