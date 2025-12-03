Две реальности одного города: в центре нижегородцы живут без водопровода и дорог, пока вокруг растут небоскребы

В центре Нижнего Новгорода находится маленькая «деревня», окруженная высотками, сообщил newsnn.ru. Корреспондент рассказал, как живут люди.

На территории района расположены преимущественно деревянные дома. Сейчас жильцы некоторых особенно старых домов набирают воду из колонки и пользуются клозетами во дворах. Однако ранее ситуация была более критическая — практически везде отсутствовали свет и вода.

Подъехать к домам сложно из-за отсутствия дорог. Разбитые грунтовки после каждого дождя превращаются в грязное месиво. Корреспондент предположил, что территории никто не убирает. На улицах встречается большое количества мусора и строительных отходов.

На одной из улиц, по словам местных жителей, образовалась неустойчивая почва. По этой причине часто происходят оползни. Как следствие, дороги на некоторых участках просели настолько сильно, что передвигаться на автомобилях проблематично. Многие жители покидают свои дома: на улицах встречаются заброшенные здания и дворы.

«Вокруг частного сектора в центре Нижнего Новгорода кипит стройка — там возводят сразу несколько жилых комплексов, и в ближайшие 10 лет он окажется полностью окружен многоэтажками», — сообщил newsnn.ru.

Ранее космонавт Юрчихин высказался о планах НАСА построить деревню на Луне.