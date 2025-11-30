Космонавт Юрчихин высказался о планах НАСА построить деревню на Луне

Российский космонавт Федор Юрчихин в интервью РИА Новости подверг критике заявления НАСА о возможности построить деревню на Луне для постоянного проживания людей уже в 2035 году, назвав эти сроки нереальными.

Эксперт аргументировал свою позицию серьезным технологическим отставанием в ряде критически важных областей. По его словам, отсутствует как сама концепция лунных поселений, так и средства для доставки массивных грузов. Жилой модуль, пояснил Юрчихин, весит 12-20 тонн, а опыт мягкой посадки ограничен аппаратами вроде лунохода массой меньше тонны. Для доставки же тяжелого модуля требуется принципиально иная технология, резюмировал эксперт.

«Поговорить всегда можно. А реализовать это?» - задался вопросом Юрчихин.

