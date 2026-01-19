Две точки и нет наследства: реальная история о том, как опечатка в завещании привела к борьбе за наследство

Юрист Николай Метелица поделился с REGIONS реальным случаем из судебной практики, когда из-за неправильно поставленной буквы с двумя точками наверху вместо «е» гражданин столкнулся с отказом в получении наследства.

Эксперт пояснил, что по документам к нотариусу обратился другой человек, который не имеет к наследству никакого отношения. Волю завещателя уточнить уже невозможно, что усугубляет проблему. Для выяснения всех нюансов необходимо обращаться в суд. Наследник, который столкнулся с отсутствием буквы с двумя точками наверху, последовал рекомендации.

Решение суда было вынесено в пользу заявителя во многом благодаря тому, что он являлся единственным родственником наследодателя, а других лиц, которые могли бы претендовать на имущество, обнаружено не было. Таким образом, суд установил, что воля покойного, выраженная в документе, была направлена именно на этого человека и описка в написании не смогла поставить под сомнение истинный смысл распоряжения.

«Суд принял во внимание письмо Минобрнауки России. Из него следовало, что, написание буквы „е“ вместо „е с двумя точками“ и наоборот в фамилии, имени и отчестве не искажает данных владельца документов», — отмечает юрист.

Эксперт рекомендует с максимальной тщательностью подходить к составлению документа. Такое отношение позволяет избежать проблем, которые касаются не только буквы е, но и других несоответствий в ФИО и не только.

«Рекомендую при оформлении завещания указывать не только ФИО наследника, но и дополнительные идентифицирующие данные: дату рождения, номер паспорта, степень родства. Это поможет избежать двусмысленностей и значительно упростит процедуру вступления в наследство для ваших близких», — объясняет юрист.

