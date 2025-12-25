Раскрыто, какое наследство в Москве и Подмосковье оставила Вера Алентова после смерти

После кончины народной артистки Веры Алентовой возникает закономерный вопрос о ее наследстве. Как передает «Абзац» , в отличие от многих современных звезд состояние актрисы было весьма скромным и состояло преимущественно из двух объектов недвижимости, приобретенных совместно с супругом Владимиром Меньшовым.

Речь идет о просторной квартире на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве и загородном доме в Дмитровском районе Подмосковья, вблизи села Игнатово. По оценке эксперта по недвижимости Марка Гершковича, на конец 2025 года квартира может стоить до 120 миллионов рублей, а дом — около 70 миллионов. После смерти Меньшова в 2021 году эта собственность уже была разделена между вдовой и дочерью, Юлией Меньшовой.

Помимо недвижимости, в наследственную массу войдут два автомобиля, что раскрывает личное увлечение актрисы. Алентова, впервые сев за руль на съемках «Москва слезам не верит», осталась страстной автолюбительницей. В ее гараже остались Lexus RX350 2011 года выпуска (оценка 1,6–2 млн рублей) и Honda Civic 2007 года (около 500 тыс. рублей). Также ей принадлежало машино-место в центре столицы.

Таким образом, все имущество почившей актрисы вместе с машинами, выйдет на почти 200 млн рублей.

С юридической точки зрения, как пояснил председатель президиума коллегии адвокатов Владимир Жеребенков, при отсутствии завещания все имущество как наследство первой линии перейдет единственной дочери — телеведущей Юлии Меньшовой. У нее, в свою очередь, есть двое взрослых детей, которые могут стать наследниками уже далее.

Уход Веры Алентовой 25 декабря стал завершением целой главы в истории отечественного кино: легендарная актриса скончалась в возрасте 83 лет от острого инфаркта, который случился во время прощания с коллегой. Весь мир запомнил ее как сильную и независимую Катерину Тихомирову из оскароносной драмы «Москва слезам не верит», однако ее талант был гораздо многограннее. Алентова блестяще перевоплощалась в жесткую учительницу в ленте «Завтра была война», играла сразу несколько характерных ролей в комедии-фарсе «Ширли-мырли» и создавала глубокие психологические образы в фильмах «Время желаний» и «Зависть богов».

О таланте и добродушии актрисы вспоминают и коллеги. Недавно режиссер из Подмосковья рассказала, какой запомнит легенду кино.