«Двери закрылись, а он еще не вышел»: пенсионер оказался зажат в дверях троллейбуса в Кузбассе

В Ленинске-Кузнецком произошел инцидент с участием пожилого пассажира троллейбуса. Сведения об этом появились в социальных сетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщил очевидец, водитель троллейбуса закрыл двери, не убедившись в том, что все пассажиры покинули салон. В результате пожилой мужчина упал на ступени и оказался зажат дверью. Транспорт при этом продолжал движение до тех пор, пока находившиеся в салоне люди не начали кричать о том, что между дверьми зажат человек и необходимо немедленно остановиться. Лишь после этого водитель прекратил движение.

По словам родственников пострадавшего, пенсионера увезли в больницу. О состоянии его здоровья на данный момент не сообщается. Близкие пожилого мужчины разыскивают свидетелей произошедшего и просят откликнуться по телефону: 8-951-590-38-19.

Официальной информации от правоохранительных органов или перевозчика по данному случаю пока не поступало.

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